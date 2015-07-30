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كرنفالات شعبية وشاشات عرض بميادين البحيرة احتفالا بافتتاح قناة السويس

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كرنفالات شعبية وشاشات عرض بميادين البحيرة احتفالا بافتتاح قناة السويس كرنفالات شعبية وشاشات عرض بميادين البحيرة احتفالا بافتتاح قناة السويس
أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن مشاركة المحافظة لجموع الشعب المصرى بإفتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 اغسطس بإقامة كرنفالات واحتفالات بجميع الميادين الكبرى والشوارع الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة ابتهاجا بتلك المناسبة .

وأضاف سلطان فى تصريحات صحفية، أن الميادين الرئيسية ستشهد فى هذا اليوم استعراضات فنية لفرق البحيرة للفنون الشعبية والموسيقى العربية وإذاعة الأغانى الوطنية، وكذلك طوابير عرض لسيارات الزهور وحملة الاعلام من شباب أندية الشباب والرياضة وطلبة المدارس لتجوب الشوارع الرئيسية بالمدن، كما سيتم عرض مادة فيلمية عن قناة السويس الجديدة عن طريق شاشات عرض كبيرة بالميادين وكذا نقل مراسم حفل افتتاح القناة مباشرة عن طريق تلك الشاشات.

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مصر 365