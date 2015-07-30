"تموين الإسكندرية" يضبط 6 أطنان أرز منتهى الصلاحية فى مصنع بدون ترخيص

نجحت مباحث تموين الإسكندرية فى الكشف عن مصنع لتعبئة الأرز بدون ترخيص وبحوزته كمية كبيرة من الأرز منتهى الصلاحية.

كانت وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد قيام "محمد س م" سن 29 المدير المسئول عن شركة لتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية "بدون ترخيص" بتعبئة الأرز منتهى الصلاحية داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، ويقوم بوضع تاريخ صلاحية سارى على خلاف الحقيقة.

تم استهداف المصنع وضبط 6.850 طن أرز منتهى الصلاحية، وعدد 40 عبوة أرز مدون عليها بيانات تجارية وهمية.

كما تم ضبط كل من "منصور ش م" 64 سنة بائع بوتاجاز أثناء استقلاله السيارة س ر أ 4126 مصر "نقل" محملة عدد 37 أسطوانة بوتاجاز منزلية سعة 12.50 كجم بقصد بيعها بالسوق السوداء.

وتم ضبط "على ا م" 49 سنة بائع مياه غازية، لحيازته عدد 696 عبوة مياه غازية، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.