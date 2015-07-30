45 سفينة تعبر قناة السويس بحمول 2.8 مليون طن

عبرت قناة السويس اليوم الخميس 45 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و818 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات غاز طبيعى من الاتجاهين.

وضمت قافلة الشمال 13 سفينة بحمولة قدرها 662.7 ألف طن، كانت الحمولة الأكبر من بينها لسفينة الحاويات السنغافورية THALASSA DOXA بواقع 153 ألف طن قادمة من نيوزلندا ومتجهة إلى ماليزيا.

ومن اتجاه الجنوب، عبرت 32 سفينة، بحمولة قدرها 2 مليون و115 آلاف طن، كانت الحمولة الأكبر من بينها لناقلة الغاز الطبيعى AL SAMRIYA التابعة لجزر المارشال بحمولة قدرها 171 ألف طن قادمة من قطر ومتجهة إلى بريطانيا.