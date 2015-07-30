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محافظ أسيوط يقرر إلغاء قرار تخصيص أرض نادى أسيوط الرياضى لمخالفته القواعد

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محافظ أسيوط يقرر إلغاء قرار تخصيص أرض نادى أسيوط الرياضى لمخالفته القواعد محافظ أسيوط يقرر إلغاء قرار تخصيص أرض نادى أسيوط الرياضى لمخالفته القواعد
قرر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط إلغاء قرار المحافظة السابق بتخصيص قطعة الأرض المقام عليها نادى أسيوط الرياضى بالمجان لمخالفة إجراءات وقواعد التخصيص.

كان قد صدر قرار رقم 717 لسنة 2014م بتخصيص قطعة أرض بمساحة 15468 متر والمقام عليها نادى أسيوط الرياضى بالمجان حيث إن الأرض تابعة لإدارة أملاك الإسكان بأسيوط وتعرف بالقطعة رقم 1211 مسلسة ملك ولم يتم سداد مقابل الانتفاع والمتأخرات المستحقة على النادى إلى الجهات المختصة بالتحصيل وهى الوحدة المحلية لحى شرق مدينة أسيوط.

وقال المحافظ أن القرار صدر دون الحصول على موافقة الجهة المالكة وهى إدارة أملاك الاسكان ودون اتباع إجراءات وقواعد التخصيص الواردة بالكتاب الدورى رقم 1 لسنة 1990م والخاص بقواعد تخصيص أراضى أملاك الدولة وتم إحالة الموضوع للشئون القانوينة للتحقيق فى الأمر.

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مصر 365

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