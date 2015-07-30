فان جال عن دي خيا: ربما يريد الرحيل

ألمح الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد لإمكانية رحيل الإسباني ديفيد دي خيا حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

وتعد قصة دي خيا مع ريال مدريد هي الأبرز هذا الصيف بعد أن رفض اللاعب التجديد الموسم الماضي وكذلك رفض يونايتد عروض الفريق الإسباني لضم الحارس.

وعقب فان جال على أداء دي خيا بعد مباراة فريقه مع باريس سان جيرمان والتي انتهت بفوز الفرنسيين بهدفين دون رد ملمحا لرغبة اللاعب في الانتقال.

وقال فان جال "نحن في وضع ليس مناسبا لدي خيا ولا لنا ولا للفريق الذي ربما يريد الذهاب إليه".