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مستوطنون يقتحمون الأقصى فى حراسة الشرطة الإسرائيلية

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مستوطنون يقتحمون الأقصى فى حراسة الشرطة الإسرائيلية مستوطنون يقتحمون الأقصى فى حراسة الشرطة الإسرائيلية
اقتحم مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية، وذكرت مصادر مقدسية أن المرابطين والمصلين فى المسجد الأقصى تصدوا للمستوطنين المقتحمين بهتافات التكبير.

وفى سياق متصل، سمحت شرطة الاحتلال للأطفال المشاركين فى الفعاليات الصيفية بالدخول إلى المسجد الأقصى بعد أن منعتهم صباح اليوم نحو ساعتين لليوم الثانى على التوالي.
>وكانت قوات الاحتلال قد عرقلت أمس دخول أطفال المخيمات الصيفية وقت اقتحام مجموعات المستوطنين للأقصى بدعوى ملاحقتهم للمستوطنين والتكبير والهتاف فى باحاته.

وبقى الأطفال مرابطين عند أبواب المسجد الأقصى لساعات، وفور دخولهم ظهرا، أطلقوا التكبيرات وجالوا فى رحاب المسجد وهم يرددون الشعارات المناصرة له، قبل أن يباشروا فعالياتهم التربوية والفنية.

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية بثت الاثنين الماضى تقريرا حرضت فيه على الأطفال المشاركين فى الفعاليات الصيفية فى المسجد الأقصى،واتهمت المشرفين على الفعاليات بتلقينهم موادا تشجع على العنف والكراهية.
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