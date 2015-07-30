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مقتل وإصابة 500 انفصالى كردى فى موجة القصف الجوى التركى السادسة

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مقتل وإصابة 500 انفصالى كردى فى موجة القصف الجوى التركى السادسة مقتل وإصابة 500 انفصالى كردى فى موجة القصف الجوى التركى السادسة
ارتفعت حصيلة القصف الجوى للطائرات الحربية التركية على مواقع الانفصاليين فى شمالى العراق وداخل الأراضى التركية، حيث أكدت مصادر استخباراتية أن أعداد القتلى فى صفوف منظمة حزب العمال الكردستانى بلغت 218 انفصاليا، فيما أصيب أكثر من 300 آخرين بجروح مختلفة.

وذكرت محطة "خبر تورك" اليوم الخميس أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن المنظمة الانفصالية تكبدت خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات والخدمات اللوجيستية، مع تدمير 25 بطارية صواريخ مضادة للطائرات وعدد من المخابئ والمخازن.

وكان الجيش التركى قد بدأ مساء أمس الأربعاء الموجة السادسة من القصف الجوى التى تستهدف الأكراد فى شمال العراق، حيث أقلع عدد كبير من الطائرات المقاتلة التركية من قاعدة دياربكر متجهة إلى شمال العراق لقصف الانفصاليين من أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى فى معسكراتهم بمناطق " زاب"، و"غارا"، و"متينا"، و"هفتانين"، و"آفاشين، و"قنديل"، فيما توجهت طائرات أخرى لقصف مواقع الانفصاليين فى جبال "جودي" و"عابار" وضواحى مدينتى "شرناق" و"هكاري" ذات الأغلبية الكردية على الحدود المشتركة مع العراق.

وأكدت مصادر عسكرية أن مواقع الأكراد فى جبال "قنديل" بشمالى العراق تلقت ضربة كبيرة، وكان الهدف هو تدمير مقر "مراد كارايلان"، القائد العسكرى للانفصاليين الأكراد بالجبال.
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