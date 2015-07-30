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نحو 2000 مواطن روسى ألتحقوا بتنظيم " داعش " فى سوريا والعراق

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نحو 2000 مواطن روسى ألتحقوا بتنظيم " داعش " فى سوريا والعراق نحو 2000 مواطن روسى ألتحقوا بتنظيم " داعش " فى سوريا والعراق
أعلن ايجور بارينوف ، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون القوميات أن نحو 2000 مواطن روسى ذهبوا إلى سوريا والعراق والتحقوا بتنظيم " داعش".

وكشف بارينوف فى حديث مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية،نشرته اليوم الخميس أن الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون القوميات تضع بالتعاون مع الأجهزة الخاصة والنيابة العامة نظاما من شأنه تقييم المواقع الالكترونية لرصد الدعاية للأفكار المتطرفة والإرهابية حتى تتمكن هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اتخاذ إجراءات حجبها.

وقال :" إن دورا هاما يقع على عاتق القيادات الدينية فى روسيا وقيادات المنظمات الإسلامية ،ونحن مستعدون لتقديم الدعم اللازم لهم، بما فى ذلك فى قضايا تأهيل وإعادة تأهيل رجال الدين".
>وأضاف :" يتعين أن تكون لديهم قدرة على مكافحة الدعاة المزيفين من أجل السيطرة على عقول وأرواح الشباب".
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