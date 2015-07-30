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انتهاء الأزمة.. اتحاد الكرة لـ في الجول: تسلمنا الدرع من الأهلي.. وسنرسله للزمالك

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انتهاء الأزمة.. اتحاد الكرة لـ في الجول: تسلمنا الدرع من الأهلي.. وسنرسله للزمالك انتهاء الأزمة.. اتحاد الكرة لـ في الجول: تسلمنا الدرع من الأهلي.. وسنرسله للزمالك

تسلم مندوب من اتحاد الكرة درع الدوري المصري من النادي الأهلي بحسب ما أكده ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحاته لـFilGoal.com.

الأهلي كان قد منح اتحاد الكرة حتى عصر اليوم كمهلة أخيرة لاستلام درع الدوري وإلا سيتم تسليمه إلى نقطة شرطة الجزيرة.

فالنادي الأحمر كان مستاء من عدم وجود مخاطبات أو مندوبين من اتحاد الكرة لتسلم الدرع، وكأنهم "يحاولون توصيل الرأي العام أن الأهلي هو من يرفض إعادة الدرع" بحسب تصريحات مصدر مسؤول طلب عدم ذكر اسمه.

وأرسل الأهلي طلبا أخيرا لاتحاد الكرة بإرسال مندوب لاستلام الدرع وإلا سيتم تسليمه لنقطة شرطة الجزيرة عصر اليوم.

وتحرك اتحاد الكرة لإرسال مندوب من أجل استلام درع الدوري.

وكان الأهلي قد فقد لقب الدوري لصالح غريمه التاريخي الزمالك الذي حسم لقبه الـ12 منذ يومين.

وأكد سويلم أن اتحاد الكرة سيطلب من الزمالك بالمثل إرسال من يتسلم الدرع بشكل رسمي ليسكن خزينة القلعة البيضاء.

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