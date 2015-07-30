3 نصائح علشان تحافظ على جلدك فى المصيف

يواجه الكثير من الأشخاص عند قدوم فصل الصيف والذهاب إلى المصايف، مشكلة وهى الحفاظ على صحة الجلد أثناء نزول ماء البحر أو حمامات السباحة.

وهنا يجب أن نتعرف على أفضل الطرق التى تساعد فى الحفاظ على صحة جلدك أثناء ذهابك للمصيف وأثناء التعرض لأشعة الشمس.

وحول هذا يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إلى أن الكثيرين يعانون عند ذهابهم للمصايف من تغير لون الجلد واسمراره وتعرضهم للحروق احيانا بسبب تعرضهم لأشعة الشمس الحارقة.

ويضيف استشارى الأمراض الجلدية، أن افضل مواقيت نزول للبحر بعد الشروق الشمس ولمدة 3 ساعات فقط، وقبل غروبها أيضا بثلاث ساعات.

ويقدم استشارى الأمراض الجلدية بعض النصائح للحفاظ على جلدك فى المصيف، ومنها:

>1- استخدام واق من الشمس من النوع المقاوم للمياه على سبيل الاحتياط والوقاية.

>2- ضرورة الاستحمام بالماء العذب بعد الخروج من البحر وحمامات السباحة والتجفيف مباشرة مع استخدام الكريمات المرطبة بعد التجفيف.

>3- واقى الشمس يوضع قبل التعرض للشمس مباشرة ويجدد كل ساعتين.