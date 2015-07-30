حملة مفاجئة فى نيل رشيد بقيادة محافظ البحيرة لإزالة الأقفاص السمكية

شن قطاع حماية وتطوير النيل، حملة مفاجئة بالتنسيق مع محافظتى كفر الشيخ والبحيرة، أكبر حملة أمنية بقيادة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، ومشاركة قوات بحرية وبرية وشرطة المسطحات المائية لإزالة جميع الأقفاص السمكية الموجودة فى النيل بفرع رشيد وإخلائه لمنع التلوث، واتخاذ كل الإجراءات تجاه المخالفين.

أكد المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، أنه سيتم إزالة نحو 1000 قفص سمكى من فرع رشيد "بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة"، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارات المعنية على إزالة الأقفاص السمكية من النيل، لأن وجودها مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة.

وأضاف رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه لا تهاون مع المخالفين، وأن القانون سيتم تطبيقه على الجميع بلا استثناءات، للحفاظ على المجرى المائى والسماح بمرور كل التصرفات اللازمة لأغراض الشرب والزراعة والصناعة، مشيرًا إلى أن إزالة التعديات تعد بمثابة عمل قومى وقضية مؤسسية وستواصل الوزارة حملاتها المكثفة لإزالة مختلف أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية.

كانت حالة من الفزع قد سيطرت على أهالى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، بعدما فوجئوا بنفوق كميات كبيرة من أسماك "السلفر"، حيث طفت فوق سطح مياه النيل فرع رشيد بطول عشرات الكيلومترات، مما دفع الأهالى للامتناع عن شرب المياه واللجوء لشرب المياه المعدنية، محذرين من بيع تلك الأسماك للمطاعم.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بوجود أسماك نافقة داخل الأقفاص السمكية بمجرى نهر النيل فرع رشيد دائرة المركز، وتحرر المحضر 1018/2015 جنح المركز، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشيكل لجنة من أحد مفتشى الأغذية برشيد لإعدام الحرز المضبوط بالطرق الصحية التى لا تضر بالبيئة، وطلب تحريات مباحث إدارة التموين حول الواقعة.

وزير الرى: إزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل برشيد خلال أيام.. ولن نتهاون

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