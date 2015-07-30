وزير النقل : تعديل السياسات الخاصة بالطرق لمواجهة الحوادث

وأشار وزير النقل أن وزارته تهدف إلى تخريج جيل ثانٍ من السائقين المدربين لخلق فرص عمل جديدة، مع فرض عمليات المراقبة على الطرق في جميع محافظات مصر، ورصد المخالفات وتشديد العقوبات على المخالفين، بهدف الحد من حوادث الطرق اليومية.

ولفت وزير النقل إلى تشكيل لجنة من قبل هيئة النقل البحرى للوقوف على أسباب حادثة غرق مركب الوراق، لافتا إلى أنه تم منع الملاحة إلا إذا كانت هناك تجهيزات بمعدات الإضاءة، وأن هناك تراخيص تسمح بذلك من هيئة النقل النهرى، كما أوضح أن أى ترخيص جديد يصدر لأى «مركب نهرى» سيكون وفق مواصفات المركب وشروط معينة لاحتياطات الأمان، وأن أى تجاوز خلال الفترة المقبلة سوف يواجه بكل حزم من قبل شرطة المسطحات المائية.

وعن الارتقاء بالموانى المصرية لتكون رقما فى معادلة النقل البحرى العالمى، قال الوزير إن مصر تملك 15 ميناء تجاريا، لكن عائدات الدولة من تلك الموانئ لا يتعدى 800 مليون جنيه سنويا، وهو رقم ضئيل بالنسبة للموقع المتميز الذى تشغله هذه الموانى، فى دولة بحجم مصر.

وأضاف «نحن مصرون على أن تتحول الموانى لتصبح داعمة للاقتصاد القومى.. وبالفعل فقد بدأنا العمل بزيارة جميع الموانى، وأطلعنا على الحقائق على الأرض، وقمنا بدراسة ما سبق إعداده من دراسات فنية واقتصادية لتطوير هذه الموانى لتكون مصدرا للدخل القومى، وتصبح مصر مركزا عالميا للأنشطة التجارية وتداول التجارة العالمية، فضلا عن إنشاء مجتمعات صناعية تكاملية فى الظهير الخاص بكل ميناء متاح.

وأوضح وزير النقل أن تهالك مرفق هيئة السكك الحديدية يجعلها تحتاج إلى 76 مليار جنيه لتطويرها خلال 10 سنوات، ومن هذا المنطلق تم تشكيل لجنة من وزارات التخطيط والمالية والنقل لبحث المشكلات العامة، مشيرا إلى وجود نحو 9600 كيلومتر سكة حديد فى 23 محافظة، و1332 مزلقانا، بالإضافة إلى 4500 معبر غير شرعى، فضلا عن تهالك كل قطاعات المرفق خلال الفترة الماضية، مضيفا أن هناك خطة لتطوير 884 مزلقانا على مستوى محافظات مصر.

أ ش أ

وبخصوص ما يتردد عن رفع قيمة تذكرة مترو أنفاق القاهرة، أكد الوزير أن مترو الأنفاق مرفق خدمى بالدرجة الأولى وليس اقتصاديا أو استثماريا، وقال إن «فكرة تحريك الأسعار مرتبطة بالخدمة التى نقدمها، وبدلا من اتخاذ قرار، شكلت لجنة لعمل دراسة شاملة حول أسعار مرفق النقل، بما فيها تسعيرة المترو، لكن لم يتم البت فى الأمر إلى الآن”.