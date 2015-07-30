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الموافقة على 262 مشروع بإجمالي 12 مليون جنيه بمبادرة مشروعك بأسيوط

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الموافقة على 262 مشروع بإجمالي 12 مليون جنيه بمبادرة مشروعك بأسيوط الموافقة على 262 مشروع بإجمالي 12 مليون جنيه بمبادرة مشروعك بأسيوط

محافظة أسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط علي استمرارية تقديم المشروعات التابعة لمبادرة “مشروعك “التي أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وتهدف إلي دعم الشباب ومساعدتهم في الارتقاء بالاقتصاد القومي لمصر وتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب مشيرا إلي انه تم تقديم 3 آلاف و 989 مشروع لمقرات مبادرة “مشروعك” بأسيوط وتمت الموافقة علي 262 مشروع بإجمالي 12 مليوم جنيه والتي توفر حوالي 781 فرصة عمل وسيتم الحصول على القروض المتاحة لإقامة مشروعات إنتاجية وتنموية في مختلف المراكز والقرى.

وأوضح المحافظ أن المشروعات المقدمة حتى الآن للمبادرة في أسيوط تنوعت ما بين مشروعات “تربية مواشي وإقامة محلات ملابس ووحدات إنتاجية للصناعات الخشبية والورقية والصناعات اليدوية وورش للصناعات المعدنية واللحام وحضانات للأطفال ومعارض للأدوات الكهربائية وقطع غيار للسيارات ومخابز ومطاعم .
> ودعا الدسوقي لاستفادة الشباب الراغب في إقامة مشروع من “بنك الأفكار” التابع لوزارة التنمية المحلية والذي يضم مجموعة من الأفكار التي يحتاجها الشباب لإقامة مشروعات مما يتيح لهم فرصة أكبر للاختيار من بين عدد كبير من المشروعات المطروحة من قبل الوزارة والتى تناسب طبيعة المحافظة مع إمكانية الاستعانة بدراسات الجدوى الاسترشادية التي أعدتها وزارة التنمية المحلية فى العديد من المشروعات الصغيرة للتيسير على الشباب.

وقال أن المحافظة ستواصل المتابعة للمبادرة بالإضافة إلي تقديم تقارير يومية بعدد الراغبين في الحصول على قروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في كل مراكز المحافظة وتبين هذه التقارير أعداد من تقدم في كل قرية ومركز ومدينة وحي للحصول على القروض وفى مرحلة لاحقة توضح من تمت الموافقة له ثم بدء صرف القرض بالفعل والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع كما يوضح التقرير أيضا من تم رفض إقراضه وأسباب الرفض .

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