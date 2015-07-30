سقوط عصابة "استك" و"دينا" لسرقة السيارات بالإكراه فى القليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط أفراد عصابة "استك، ودينا" لسرقة السيارات بالإكراه بالقليوبية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11 أحوال مركز الخانكة تاريخه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير مباحث القليوبية إخطارًا من العميد حسام أبو جبة مأمور قسم الخانكة بالواقعة،

>وأكدت تحريات المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث الخانكة بقيام كل من "شاهر ا" وشهرته "عبادى" 33 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز، السابق اتهامه فى عدد من القضايا، و"دينا ع " 24 سنة ربة منزل ومقيمة بمركز الخانكة السابق اتهامها فى القضية رقم 87668 جنح قسم المعادى لسنة 2015 م – نصب، و"عيد م" وشهرته " أستك" 30 سنة عامل ومقيم العكرشة – دائرة المركز السابق اتهامه فى القضية رقم 29 جنح مركز الخانكة لسنة 2007 م – خطف، و"عبد السلام.ا" 30سنة سائق توك توك، ومقيم العكرشة – دائرة المركز، و"محمد ح" وشهرته "دقدق" 28 سنة صاحب ورشة ومقيم العكرشة – دائرة المركز [هارب].

بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراه بأسلوب استدراج المجنى عليهم بغرض توصيلهم وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين من الأول حتى الرابع بأكمنة أعدت لذلك وبحوزتهم الآتى: الأول سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار ومسدس صوت والثالث سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار الرابع سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها، بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين اعترفوا بالاشتراك والمتهم الهارب بارتكابهم الوقائع الآتية:

واقعة المحضر رقم 17002 جنح مركز الخانكة لسنة 2015 م بتاريخ 25/7/2015م بشأن بلاغ المواطن / محمد إبراهيم محمد حسين 23 سنة سائق ومقيم القلزم – دائرة مركز الخانكة بالاستيلاء على السيارة قيادته رقم 8376 ق ج أ ماركة ديماكس موديل 2008 م بيضاء اللون، وتم كف البحث عنها فى المحضر رقم 50 أحوال مركز الخانكة فى 26/7/2015 م.

واقعة المحضر رقم 15236 جنح مركز الخانكة لسنة 2015 م بتاريخ 7/7/2015م بشأن بلاغ المواطن / خالد عطية محمد حسين الضوى 48 سنة ترزى ومقيم الزقازيق – شرقية بالاستيلاء على السيارة قيادته رقم 6372 ر أ ج ماركة جامبو حمراء اللون، وتم كف البحث عنها فى المحضر رقم 67 أحوال مركز الخانكة فى 8/7/2015 م.

جار استمرار مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.