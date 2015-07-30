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مصرع شخصين وإصابة آخر فى تصادم دراجتين بخاريتين بالمنيا

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مصرع شخصين وإصابة آخر فى تصادم دراجتين بخاريتين بالمنيا مصرع شخصين وإصابة آخر فى تصادم دراجتين بخاريتين بالمنيا
لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، إثر تصادم دراجتين بخاريتين على طريق برطباط بنى مزار.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتصادم دراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية أمام نزلة برطباط، وأسفر الحادث عن إصابة رمضان غريانى سلطان 21 سنة فى غيبوبة، ومصرع كل من أشرف عبدا لله 21 سنة وآخر مجهول الاسم والعنوان، وقد تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى بنى مزار العام.

وبالانتقال والفحص، تبين أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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