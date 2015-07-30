تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بمنطقة الخليفة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بتشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بمنطقة الخليفة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة لتفقد الأوضاع الأمنية، استغاث بهم كل من "محمد ج ر" 29 سنة سائق، و"أحمد ص ع" 35 سنة سائق، وأفاد بأنه أثناء استقلالهما السيارة رقم "ى س أ 9247" ملك الثانى بمنطقة أعلى الدائرى دائرة قسم أول أكتوبر- جيزة استوقفهما 3 أشخاص "أدليا بأوصافهما التقريبية" واستولوا على السيارة وهاتف محمول كرها عنهما تحت تهديد سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزة أحدهم وفروا هاربين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7439/2015م جنح أول أكتوبر- جيزة.

بالإضافة إلى أنه فى وقت لاحق ورد إليهما اتصال هاتفى من مجهول مفاده طلب مبلغ 25 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة، وتم الاتفاق على التقابل بمنطقة أعلى كوبرى الأباجية دائرة القسم، لتسليم الأموال مقابل إعادة السيارة.

انتقلت القوة وبإعداد الأكمنة أمكن ضبط كل من "مصطفى م ح" 28 سنة عاطل، و"محمد س ر" 32 سنة عاطل، و"أبو الذهب ص م" 31 سنة عاطل، وتمكنت القوات من ضبط بحوزتهم سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم"، الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمناقشتهم، اعترفوا بسرقة السيارة كرها عن المجنى عليهما، وتم بإرشادهم العثور على السيارة بمنطقة مقابر الوزير دائرة قسم منشأة ناصر، وبعرضهم والسيارة على المجنى عليهما تعرفا عليهم واتهموهم بالسرقة بالإكراه، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.