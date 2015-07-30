أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بمنطقة الخليفة

Google+ Print
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بمنطقة الخليفة تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بمنطقة الخليفة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بتشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بمنطقة الخليفة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة لتفقد الأوضاع الأمنية، استغاث بهم كل من "محمد ج ر" 29 سنة سائق، و"أحمد ص ع" 35 سنة سائق، وأفاد بأنه أثناء استقلالهما السيارة رقم "ى س أ 9247" ملك الثانى بمنطقة أعلى الدائرى دائرة قسم أول أكتوبر- جيزة استوقفهما 3 أشخاص "أدليا بأوصافهما التقريبية" واستولوا على السيارة وهاتف محمول كرها عنهما تحت تهديد سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزة أحدهم وفروا هاربين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7439/2015م جنح أول أكتوبر- جيزة.

بالإضافة إلى أنه فى وقت لاحق ورد إليهما اتصال هاتفى من مجهول مفاده طلب مبلغ 25 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة، وتم الاتفاق على التقابل بمنطقة أعلى كوبرى الأباجية دائرة القسم، لتسليم الأموال مقابل إعادة السيارة.

انتقلت القوة وبإعداد الأكمنة أمكن ضبط كل من "مصطفى م ح" 28 سنة عاطل، و"محمد س ر" 32 سنة عاطل، و"أبو الذهب ص م" 31 سنة عاطل، وتمكنت القوات من ضبط بحوزتهم سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم"، الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمناقشتهم، اعترفوا بسرقة السيارة كرها عن المجنى عليهما، وتم بإرشادهم العثور على السيارة بمنطقة مقابر الوزير دائرة قسم منشأة ناصر، وبعرضهم والسيارة على المجنى عليهما تعرفا عليهم واتهموهم بالسرقة بالإكراه، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365