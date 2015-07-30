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موظف يضرب زوجته حتى الموت بالقليوبية

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موظف يضرب زوجته حتى الموت بالقليوبية موظف يضرب زوجته حتى الموت بالقليوبية
لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها، بعد أن قام بالاعتداء عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1372 إدارى قسم الخانكة لسنة 2015م.. وجار العرض على النيابة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد حسام أبو جبة مأمور قسم الخانكة بالواقعة،
>وتبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية ورود بلاغ لقسم الخانكة من مفتش صحة الخانكة بوفاة المدعوة "ه،ع" 38 سنة ربة منزل ومقيمة – دائرة القسم، وبتوقيعه الكشف الطبى عليها، تبين وجود أعراض إسفكسيا الاختناق وزرقة بالشفتين واللسان وأسفل الوجه، كما تبين وجود سحجات متعددة بالرقبة من الأمام والجانبين، ورجح وجود شبهة جنائية فى الوفاة، تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث القسم وبسؤال زوج المتوفاة المدعو "خالد م" 52 سنة موظف ومقيم دائرة قسم الخانكة، قرر أن الوفاة طبيعية ولم يعلل سببا للإصابات الموجودة بالجثة، بتضيق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة وأنه قام بالتعدى عليها بالضرب والخنق وتركها وانصرف لشراء بعض مستلزمات المنزل، وعند عودته اكتشف وفاتها فاتصل بمفتش الصحة للحضور وإثبات أن الوفاه طبيعية.

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