القبض على 3 سيدات اختطفن طفلة لاستغلالها فى أعمال التسول بشبرا

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة شبرا من ضبط ثلاثة سيدات قمن باختطاف طفلة، لاستغلالها فى أعمال التسول بالشوارع والميادين، وحرر محضر بالواقعة.

كان قسم شرطة شبرا تلقى إخطارًا من "محمد.ع.ص" 52 سنة سائق ومقيم بالجيزة بأن "إسراء.م.م" 23 سنة ربة منزل ومقيمة أبو النمرس – جيزة ( يرتبط بها بعلاقة عاطفية) قامت بخطف طفلة أثناء تواجدهما بدائرة قسم المطرية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها.

وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "فاطمة.ع.س"21 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة قسم المطرية والسابق اتهامها فى القضية رقم 8379/2015 م قصر النيل – تسول، و"دينا.م.م" 18سنة ومقيمة بذات العنوان والسابق اتهامها فى القضية رقم 6581/2012 م شبرا آداب عامة والمحكوم عليها فى القضية رقم 6561/2012 م – شبرا – تبديد، والمقضى فيهما بالحبس 6 شهور بالجلسة 32/1/2013 م - تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبصحبتهم طفلة تبلغ من العمر سنتين ونصف، وبمواجهتهما اعترفا بخطف الطفلة لاستغلالها فى أعمال التسول.

بتكثيف التحريات تبين أن الطفلة تدعى "هناء" وقد أمكن التوصل لوالدها "زكى.ا.س"44 سنة – موظف مقيم بدائرة المطرية، وأن ابنته متغيبة من أمس الأربعاء ولا يعلم بكونها مخطوفة ولم يقم بتحرير محضر بغيابها، وبعرض المتهمين على والد الطفلة اتهمهن باختطافها، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



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