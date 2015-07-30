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محامى شاكيرا: ما تقدمه موكلتى فن لا يقل عن الأعمال المعروضة بالسينما

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محامى شاكيرا: ما تقدمه موكلتى فن لا يقل عن الأعمال المعروضة بالسينما محامى شاكيرا: ما تقدمه موكلتى فن لا يقل عن الأعمال المعروضة بالسينما
أكد محمد خيرى محامى الراقصة شاكيرا، أنه سيدفع أمام قاضى محكمة جنح العجوزة الذى ينظر اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة الراقصتين برديس وشاكيرا بتهمة التحريض على الفسق، ببطلان التحريات وعدم جديتها وأنها تحريات مرسلة وانتفاء أركان الجريمة.

وأضاف محامى المطربة شاكيرا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن موكلته عضو فى نقابة المهن التمثيلية ومقيدة فى المصنفات الفنية وتدفع الضرائب، مشيرا إلى أن مقدم البلاغ ضد موكلتى هدفه الشهرة، متسائلا أين دور مباحث الآداب والرقابة على القنوات الفضائية التى تذيع ليل نهار كليبات بها مشاهد غير لائقة.

وأضاف، أن ما تقدمه موكلتى شاكيرا هو فن لا يقل عن الأعمال التى تعرض فى دور السينما، فإذا حاسبتوا موكلتى فحاسبوا كل الممثلين عن أدوار الإغراء واغلقوا كل الكباريهات وامنعوا الرقص فى الأفلام والكليبات.

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