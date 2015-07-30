بالفيديو .مطرب إيرانى يسرق أغنية أليسا «حب كل حياتى»

أكد الموزع الموسيقى أحمد عبد السلام قيام المطرب الإيرانى “بويا بياتى” بسرقة أغنية “حب كل حياتى” ،التى قدمتها بألبومها الأخير “حالة حب”.

> وقال عبد السلام أنه قام بوضع التوزيع الموسيقى لأغنية “حب كل حياتى”، التى كتبها الشاعر الغنائي أحمد الجندي ولحنها مدين ،قبل أن يفاجأ بقيام المطرب الإيرانى بسرقة لحن وتوزيع الأغنية ،وتقديمها تحت عنوان ” نكران توام _ Negarane Toam”

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