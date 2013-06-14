المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية يتهم مصر بدعم المعارضة ومحاولة زعزعة استقرار البلاد

كتب : الأناضول منذ 42 دقيقة

اتهم المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، اليوم، مصر بالسعي إلى "زرع فريق استخباراتي" للعمل على زعزعة الاستقرار في بلاده.

وقال بريخت سمؤون، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإثيوبية، في تصريحات لبرنامج إذاعي على محطة "إف إم" الإثيوبية، مساء اليوم، إن "القاهرة تعمل على زرع فريق استخباراتي ودعم المعارضة للضغط على حكومتنا".

وأضاف أن مصر تحاول استغلال قضية سد النهضة للهروب من مشاكلها الداخلية "وتسعى إلى تصدير أزماتها إلى الخارج"، بحسب قوله.

ولم يحدد "سمؤون" ما إذا كانت بلاده قد كشفت عناصر الفريق الاستخباراتي الذي تحدث عنه، وما إذا كان يعمل داخل بلاده أم من دول مجاورة، كما لم يتطرق إلى طبيعة الدعم الذي اتهم مصر بتقديمه للمعارضة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول تلك الاتهامات.