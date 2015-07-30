تجديد حبس حداد 15 يوما لاتهامه بتصنيع الأسلحة البيضاء فى ورشته بالسيدة زينب

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس حداد متهم بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل ورشته دون ترخيص، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، تفيد بقيام صاحب ورشة حدادة بتصنيع أسلحة بيضاء دون ترخيص، فتم إعداد خطة مناسبة من التحريات، والتى أكدت صحة المعلومات.

وتمكن أفراد الشرطة من ضبط المتهم "م. ى " 24 سنة حداد، وبحوزته 13 ساطورا، و26 سكينا، و10 سنجات، و17 مقبضا خشبيا، بالإضافة إلى أدوات التصنيع، داخل ورشة ملك والده بمنطقة المدبح دائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بتصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويذكر أن نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد الأبرق، أمرت بحبس حداد متهم بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل ورشته دون ترخيص، 4 أيام على ذمة التحقيقات.