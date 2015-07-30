تعرف على أهم 3 أطعمة تزيد شعورك بالجوع

عند الرغبة فى اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن تبحث دائما عن بعض الحيل الغذائية التى تزيد من شعورك بالشبع وتخلصك من الوزن الزائد، وفى المقابل عليك التعرف أيضا على أهم الأطعمة التى تزيد من شعورك بالجوع.

وحول هذا تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة التى تزيد من شعورك بالجوع وتمنعك من حرق الدهون المختزنة، ومنها:

1- البيتزا والمعجنات، وذلك يرجع إلى أنها سهلة الهضم وغنية بالسكر وتحتوى على نسبة ضعيفة من الألياف، فبعد تناول هذه الأطعمة بفترة بسيطة نشعر بالجوع بشكل أكبر وبالرغبة فى تناول الأطعمة الغنية بالسكر، ولذلك ينصح باستبدالها بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة.

2- الأطعمة المقلية كالبطاطس المحمرة والبانية والكفتة وغيرها من الأطعمة، فبعد تناونا لهذه الأطعمة يزداد شعورنا بالجوع على الفور، وذلك يرجع إلى احتوائها على الدهون الضارة والمشبعة.

3- المشروبات الدايت، أكدت الكثير من الدراسات أن المحليات الصناعية فى هذه المشروبات تفتح الشهية وتزيد الرغبة بتناول السكريات.