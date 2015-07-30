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للأمهات.. لو طفلك عنده إمساك وصوته اتغير وجفونه اتنفخت اطمنى على غدته الدرقية

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للأمهات.. لو طفلك عنده إمساك وصوته اتغير وجفونه اتنفخت اطمنى على غدته الدرقية للأمهات.. لو طفلك عنده إمساك وصوته اتغير وجفونه اتنفخت اطمنى على غدته الدرقية
الغدة الدرقية هى العضو المسئول عن إفراز هرمون تنشيط وظائف الجسم من حيث النمو والحركة، ويساهم حدوث أى خلل بوظائفها فى التأثير على الحركة وإصابة الجسم بالخمول والكسل والهمدان.

حول ذلك تقول الدكتور نهى إبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بالقصر العينى، إن نسبة ولادة أطفال مصابون بقصور الغدة الدرقية حوالى طفل كل 4000 طفل، نتيجة أسباب غير معروفة.
>وتستكمل د. نهى قائلة: "هناك بعض الأعراض التى تظهر على الطفل حديث الولادة، تعطى مؤشربأنه مصاب بقصور بالغدة الدراقية، وأهمها":

1)حدوث إمساك عند الأطفال باستمرار.

2)يكون حجم الغدة الدرقية كبير وملحوظ بالرقبة.

3)وجود فتق بالصرة.

4) كبر حجم اللسان فى الطفل حديث الولادة.

5) خشونة بنبرة صوت الطفل عند البكاء.

6) انتفاخ جفون العين.

7) بطء فى حركات الطفل.

وتتابع د. نهى قائلة "يجب على الأمهات فى حالة ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها ضرورة الذهاب للطبيب لتشخيص وللاطمئنان على حالته الصحية من خلال إجراء بعض الفحوصات الطبيبة مثل TFH، T3 T4 ".
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