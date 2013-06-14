باكينام الشرقاوي: سنظل بلا حاكم إن لم نعط الرئيس الذي اختاره الشعب فرصته

كتب : محمد عاشور منذ 30 دقيقة

قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، إن الثورة والسياسة عمليتان متداخلتان، مشيرة إلى أن الشعب يهب عندما يغيب الصندوق فتكون الثورة ليحكم الصندوق، ويراقب الشارع فتكون السياسة لنجني ثمار الثورة.

وأضافت الشرقاوي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن الصندوق والشارع يكملان بعضهما فى إرساء الديمقراطية، لكن لكل منهما توقيت، ويختل الاستقرار في حال الإصرار على استحضارهما معا طول الوقت.

وتابعت: "الصندوق يختار الحاكم، والشارع يراقبه ويعطيه فرصته، حيث انتخبته أغلبية الشارع، وإلا سنظل في شارع بلا حاكم في مصر".