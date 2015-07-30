أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصر تدين الاستيطان بالضفة الغربية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

Google+ Print
مصر تدين الاستيطان بالضفة الغربية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى مصر تدين الاستيطان بالضفة الغربية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

 

سامح شكري

أعرب السفير  بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إدانة للقرار الإسرائيلي ببناء مئات من الوحدات الإستطانية بمستوطنة بيت إيل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن هذا القرار واستمرار النشاط الاستيطاني يسهم في إفشال الجهود المبذولة لاستئناف مباحثات السلام على أساس حل الدولتين والمرجعيات التي توافق عليها المجتمع الدولي، فضلاً عما يمثله هذا القرار المرفوض من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واتفاقات جنيف الأربع التي تحظر علي سلطات الاحتلال إحداث أي تغير جغرافي أو ديموغرافي في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

 كما أدان المتحدث الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، مشدداً على أهمية الحفاظ على الطابع العربي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وضرورة توفير الأمن الكامل للمقدسيين من أبناء الشعب الفلسطيني.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك