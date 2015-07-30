مصر تدين الاستيطان بالضفة الغربية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

أعرب السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إدانة مصر للقرار الإسرائيلي ببناء مئات من الوحدات الإستطانية بمستوطنة بيت إيل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن هذا القرار واستمرار النشاط الاستيطاني يسهم في إفشال الجهود المبذولة لاستئناف مباحثات السلام على أساس حل الدولتين والمرجعيات التي توافق عليها المجتمع الدولي، فضلاً عما يمثله هذا القرار المرفوض من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واتفاقات جنيف الأربع التي تحظر علي سلطات الاحتلال إحداث أي تغير جغرافي أو ديموغرافي في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

كما أدان المتحدث الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، مشدداً على أهمية الحفاظ على الطابع العربي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وضرورة توفير الأمن الكامل للمقدسيين من أبناء الشعب الفلسطيني.