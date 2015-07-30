بالفيديو …أسر خريجي الكلية الحربية يستقبلون «السيسي» بالزغاريد والهتافات

لوح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأسر الخريجين التي قابلته بعاصفة من التصفيق والهتافات الحماسية، تعبيرا عن فرحتهم بمشاركة أبنائهم الاحتفال بالتخرج، ونيل شرف الانضمام للقوات المسلحة بكل قيمها وتقاليدها ومسئوليتها تجاه مصر وشعبها العظيم.

جاء ذلك في بداية حفل تخرج دفعات جديدة من الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة والمعهد الفنى للتمريض ودفعة الجامعيين بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومدير الكلية الحربية، وعدد من قادة القوات المسلحة والأفرع الرئيسية.

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