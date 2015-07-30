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المشير طنطاوي وعدلي منصور يشهدان حفل الكلية الحربية بحضور «السيسي»

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المشير طنطاوي وعدلي منصور يشهدان حفل الكلية الحربية بحضور «السيسي» المشير طنطاوي وعدلي منصور يشهدان حفل الكلية الحربية بحضور «السيسي»

يشهد المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والمستشار عدلي منصور الرئيس السابق، حفل تخريج دفعات جديدة في الكلية الحربية الدفعة 109 حربية، والدفعة 52 في الكلية الفنية العسكرية، والدفعة 44 في المعهد الفني للقوات المسلحة.

ويشهد أيضًا تخريج الدفعات 105 أطباء، و104 رئيسات تمريض، و73 مهندسين، و61 مختلط في الكلية الحربية، والدفعة رقم 18 من خريجات المعهد الفني للتمريض بالقوات المسلحة، التي تضم عددا من الوافدين من الدول العربية، بحضور الرئيس عبد الفتاح القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ومدير الكلية الحربية، وعدد من قادة القوات المسلحة والأفرع الرئيسية.

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