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مسجل خطر يفرض إتاوات على سائقى موقف الزراعة بالزقازيق

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مسجل خطر يفرض إتاوات على سائقى موقف الزراعة بالزقازيق مسجل خطر يفرض إتاوات على سائقى موقف الزراعة بالزقازيق
ناشد أهالى منطقة الزراعة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بإنقاذهم من مسجل خطر يدعى "حمادة طعمية"، يقوم بترويعهم بالموقف، وفرض بلطجته عليهم للحصول على إتاوات بالقوة.

وقال أحد السائقين رفض ذكر اسمه، إنه ناشد القيادات الأمنية بالشرقية أكثر من مرة، لإنقاذهم من هذا البلطجى الذى يروعهم بشكل يومى، ولكن دون جدوى، فيما قال أحد السائقين، إنه يعمل على سيارة بالأجرة، وأن هذا المسجل خرج حديث من السجن، ويقوم بفرض سيطرته عليهم، وسبق وقام بإصابة سائقين بموقف الزراعة بأعيرة نارية وفى عز النهار وأمام المارة، وأصابهم بإصابات بالغة أعجزتهم عن الحركة تماما.

وناشد السائقين بالموقف وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية الجديد بالتدخل لإنقاذهم من هذا البلطجى.

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مصر 365