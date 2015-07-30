ضبط سيارة مبلغ بسرقتها وأخرى استولى عليها مجهولون بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان أمنى لها، عن ضبط سيارة بدون لوحات معدنية ومتروكة بشارع البحر، دائرة قسم شرطة ثالث العريش، وذلك عقب تعقيمها بمعرفة ضباط قسم المفرقعات حيث لم يتم العثور على ثمة مواد متفجرة بها .

وتم رفع السيارة بمعرفة إدارة المرور، وبالكشف عليها بوحدة الحاسب الآلى، تبين أنها غير مبلغ بسرقتها، ولم يستدل على أى بيانات تدل على مالكها، وجارى الاستعلام من مصلحة الجمارك والإدارة العامة للمرور عما إذا كانت السيارة مفرج عنها جمركيا من عدمه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة المرور فى 27/7/2015، وجارى العرض على النيابة العامة .

وتبلغ لقسم شرطة ثالث العريش من " عوده محمد سليمان عطية"، سائق بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه حال سيره بالسيارة قيادته رقم ط أ ص 5732 التابعة لمديرية الشباب والرياضه بشارع ديوان العبيدات، اعترض طريقه شخصان مجهولان ملثمان يستقلان دراجة نارية وبحوزتهما أسلحة نارية، وقاما بالاستيلاء على السيارة ولاذا بالفرار، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 727 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة ثالث العريش .

على الفور تم إخطار إدارة شرطة النجدة والأكمنة والتمركزات والأقوال الأمنية للنشر عن السيارة بأوصافها والعمل على ضبطها ومستقليها .

وفى الساعة 11.00 صباحاً تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بالنطاق الثانى ببئر العبد من ضبط السيارة المبلغ بسرقتها، حيث قام قائدها لدى مشاهدته للقوات حال قيامهم بفحص السيارات ومستقليها بالقرب من الوحدة المحلية لقرية الروضة بالدلف بأحد المدقات الفرعية المؤدية إلى القرية دائرة قسم شرطة بئر العبد حيث قامت القوات بتتبعه وتبين قيامه بتركها وفراره هاربا، وقد تم ضبط بعض الأشخاص بنوع الاشتباه وذلك فى محيط المنطقة التى تم ضبط السيارة بها ( جارى فحصهم ) .

و تم التحفظ على السيارة بديوان قسم شرطة بئر العبد، تحت تصرف النيابة العامة .

> كلفت إدارة البحث الجنائى التحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وصولاً لمرتكبيها وسرعة العمل على ضبطهم .

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 9 أحوال قسم شرطة بئر العبد فى 27/7/2015 .. وجارى العرض على النيابة العامة.