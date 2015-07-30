تجديد حبس متهم بإحراز سلاح نارى 15 يوماً فى سوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج بسكرتارية عادل عبد الدايم، تجديد حبس المتهم عاطف – أ -م، 33 سنة، حاصل على دبلوم، ومقيم بقرية جزيرة شندويل، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة المركز.

البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه وبحوزته السلاح النارى.

وبمواجهة المتهم، اعترف بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما.