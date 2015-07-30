الكويت تكشف شبكة لتنظيم "داعش"تضم 5 كويتيين بعضهم حارب فى سوريا والعراق

قالت وكالة الأنباء الكويتية أن السلطات فى الكويت كشفت عن شبكة لتنظيم "داعش" تضم خمسة كويتيين بعضهم حارب فى العراق، وأنه تم احالتهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم

وأضاف بيان لوزارة الداخلية نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن أعضاء الشبكة كانوا نشطين فى دولتى العراق سوريا.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية،أن المتهمين الذين تم ضبطهم هم على النحو التالي: مبارك ملفى مواليد 1986 انضم وقتل فى إحدى العمليات الإرهابية فى العراق، فهد حمد مواليد 1990 وقد عثر فى منزله على كتب تكفيرية تحث على القتال والإرهاب بالإضافة إلى علم تنظيم (داعش) الإرهابي، محمد حمد مواليد 1986 والذى انضم وقاتل مع تنظيم (داعش) فى الموصل بالعراق، فالح ناصر مواليد 1982 والذى انضم وتدرب مع التنظيم الإرهابى فى الموصل بالعراق وشارك فى القتال، محمد فلاح مواليد 1990 والذى قام بدعم وتسهيل إجراءات سفرهم للمشاركة فى العمليات الإرهابية فى العراق.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها لن تألو جهدا فى ضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن بكل الحزم والشدة وهم العيون الساهرة على أمن وسلامة المواطنين ولن تتهاون فى اتخاذ كافة إجراءاتها الوقائية ضد كافة أعمال الإرهاب وضبط عناصره.

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة جنايات أمن دولة

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