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البابا تواضروس: الكنائس مازالت تتشاور فى قانون الأحوال الشخصية ونعلن عنه فور الانتهاء

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البابا تواضروس: الكنائس مازالت تتشاور فى قانون الأحوال الشخصية ونعلن عنه فور الانتهاء البابا تواضروس: الكنائس مازالت تتشاور فى قانون الأحوال الشخصية ونعلن عنه فور الانتهاء
أكد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنائس ما زالت فى مرحلة التشاور والدراسة لقانون الأحوال الشخصية الجديد، وعندما ننتهى من المناقشات ستعلن الكنيسة عنه.

وأضاف خلال لقائه بأوائل الثانوية العامة بالكاتدرائية، لا شأن لنا بما تتكهنه وسائل الإعلام عن القانون و الكنيسة ستعلنه فى الوقت المناسب.

وناشد الكنائس بإنشاء المزيد من بيوت المغتربين ليتثنى للطلبة الذين ينتقلون من بلادهم ويقيمون فى مدن أخرى أن يجدوا بيوتا تابعة للكنيسة يسكنون فيها.

وتحدث البابا عن معنى الاجتهاد، وقال إنه صفة يجب أن نتصف بها مضيفًا، انظروا إلى الرئيس السيسى عندما تكلم عن مشروع قناة السويس العظيم فقيل له أنه سيتم فى 3 سنوات ولكنه لم يقبل بذلك وأصر على أن ينجز فى عام واحد وقد كان.

كان البابا قد وجه الدعوة لحضور اللقاء كل من، مريم عادل كمال الأولى أدبى مكفوفين من الزيتون وسيمون وجيه معوض الأولى علمى علوم من طهطا ومارينا ماجد جريس الأولى علمى علوم من قنا، وشيرى القمص بيشوى راتب الخامس مكرر علمى علوم من اطفيح، وسالى صبحى جميل الخامس مكرر من الشرقية، ومارتينا مجدى لبيب الخامس مكرر من طهطا وجورج بقطر جورج الخامس مكرر علمى علوم من الأقصر.

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مصر 365