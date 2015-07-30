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ضبط عنصر تكفيرى و4 شكائر مواد متفجرة بشمال سيناء

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ضبط عنصر تكفيرى و4 شكائر مواد متفجرة بشمال سيناء ضبط عنصر تكفيرى و4 شكائر مواد متفجرة بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم، فى بيان أمنى لها، أنه وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة نخل مفادها وجود كمية من المواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات والذخائر بمنطقة القرية الرائده دائرة القسم .

على الفور، تم توجيه حملة أمنية شارك فيها ضباط مباحث قسم شرطة نخل مدعومة بالقوات المسلحة، وقد أسفرت مجهودات تلك الحملة عن ضبط 4 شيكارة من مادة النترات المستخدمة فى تصنيع المواد المتفجرة زنة كل منها حوالى 50 كجم بإجمالى 200 كجم، وشيكارة من مادة الكبريت المستخدمة فى تصنيع المواد المتفجرة زنة 50 كجم، (2000 ) طلقة آلية عيار 7.62×39 وذلك داخل إحدى العشش بمنطقة القرية الرائده دائرة القسم، تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة القوات المسلحة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة نخل والقوة المرافقة من ضبط " م س س س م " والمذكور من ضمن العناصر التكفيرية الوارد اسمها من القوات المسلحة.
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