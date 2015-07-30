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وفد من الديوان الملكي يصل القاهرة للإعداد لزيارة ولي ولي العهد السعودي

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وفد من الديوان الملكي يصل القاهرة للإعداد لزيارة ولي ولي العهد السعودي وفد من الديوان الملكي يصل القاهرة للإعداد لزيارة ولي ولي العهد السعودي

 

ولي ولي العهد السعودي

استقبل مطار القاهرة الدولي وفدا سعوديا رفيع المستوى من الديوان الملكى السعودي للاعداد والتجهيز للزيارة المرتقبة التي يبدأها، اليوم الخميس، الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وأفاد مصدر أمنى أن الوفد السعودي وصل القاهرة على متن طائرة خاصة وضم 8 مسئولين من الديوان الملكى السعودى، وكان في استقبالهم بالمطار عدد من المسئولين المصريين ودبلوماسيين عاملين في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة.

وأعلن  الديوان الملكى السعودي زيارة الأمير محمد بن سلمان القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

 

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