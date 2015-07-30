المرصد السوري : طيران النظام نفذ 160 غارة بحماة وإدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الطيران الحربى لقوات النظام السورى نفذت أكثر من 160 غارة على سهل الغاب فى محافظة حماة ومناطق ريف إدلب القريبة منه، أمس الأربعاء.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية، اليوم الخميس، عن المرصد السورى الذى يتخد من لندن مقرا له، قوله “إن قوات النظام تسعى إلى وقف تقدم مسلحى المعارضة نحو المناطق التى تسيطر عليها القوات الحكومية فى المنطقتين”.

وتأتى الغارات ردا على هجوم لفصائل من المعارضة السورية على القوات الحكومية فى سهل الغاب، والمناطق الواقعة فى أطراف ريف إدلب المحاذية لمحافظة حماة، فى محاولة لكسر أحد أبرز خطوط الدفاع فى محافظة اللاذقية معقل الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف المرصد أن الفصائل المعارضة ترمى من وراء الهجوم على منطقة سهل الغاب بحماة ومناطق بإدلب إلى “استكمال السيطرة على ريف جسر الشغور ومحافظة إدلب، وصولا إلى الحدود الإدارية مع حماة”.

أ ش أ