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التنمية المحليه : سويقات بالقرى والمدن لبيع السلع للمواطنين بأقل الاسعار

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التنمية المحليه : سويقات بالقرى والمدن لبيع السلع للمواطنين بأقل الاسعار التنمية المحليه : سويقات بالقرى والمدن لبيع السلع للمواطنين بأقل الاسعار

 كلف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية المحافظين بتوفير اماكن فضاء بالقرى والمدن تصلح لاقامة سويقات عليها بحيث يتم بيع المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع وكذا منتجات وزارتى الزراعة والتموين وذلك لتوفير السلع للمواطنين باسعار مناسبة ولتقليل الفجوة بين سعر المنتج وسعر البيع للمواطن .

واشار لبيب الى انه يجرى التنسيق مع د. صلاح هلال وزير الزراعة و د . خالد حفنى وزير والتجارة الداخلية لتوفير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والموارد التموينية لبيعها فى هذه السويقات وتغطية احتياجات المواطن بالمحافظات بأقل الاسعار .

ولفت لبيب الى انه سيتم تفعيل دور القيادات المحلية بالمحافظات لضمان توفير السلع باسعار مناسبة للمواطنين مشيراً الى قيام رؤساء الوحدات المحلية القروية ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية والتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين بالمحافظات .

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