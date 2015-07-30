اعتماد التصميم النهائي لنظام مراقبة الطرق «رصد»

اعتمد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي التصميم النهائي لمشروع نظام كاميرا مراقبة الطرق «رصد»، الذي روعي فيه تناسقه مع أجهزة تقنيات الضبط الإلكتروني «الرادار».

وأكد القائد العام لشرطة دبي خلال اطلاعه على التصميم بحضور العميد المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات عزم القيادة العامة لشرطة دبي على إطلاق نظام «رصد»، وهو نظام إلكتروني ذكي يرصد السيارات المسروقة والمطلوبة بواسطة حزمة من الكاميرات المتطورة للغاية، التي يمكنها التعرف إلى المركبة وتحليل بياناتها فور تحرير بلاغ بشأنها أو إدراجها في قائمة السيارات المطلوبة وحزمة من الأنظمة والتقنيات الحديثة، لتعزيز الأمن في الشقين الجنائي والمروري، في شوارع إمارة دبي وسوف يتم تطبيقه اعتباراً من بداية شهر مارس من العام القادم.

وأشار اللواء خميس مطر المزينة إلى تجهيز 70 موقعاً، وتم تحديد أماكنها بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، لافتاً إلى أن النظام سيصدر إشارة تحذيرية بمجرد رصد السيارة المطلوبة، ليتم إبلاغ الدوريات وأفراد الشرطة بمكانها لتقوم بضبطها فوراً.

وأوضح المزينة أن كاميرات النظام تتمتع بمواصفات خاصة ومزودة بتقنية عالية الوضوح توفر صورة ذات جودة عالية وترسل الصور إلى المركز بنظام «4G»، وأكد أن النظام يحقق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي المتمثل في الحد من الجريمة والقبض على مرتكبيها.

قيادة الإبداع

افتتح اللواء أحمد حمدان بن دلموك، مدير الإدارة العامة للتدريب، دورة (قيادة الإبداع) للفئات القيادية التي تنظمها الإدارة العامة للجودة الشاملة بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب في نادي ضباط شرطة دبي بمشاركة مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ويحاضر فيها مجدي إبراهيم، مدير عام مؤسسة الحلول الذكية للاستشارات. وقال اللواء أحمد بن دلموك إن الإبداع والابتكار يعد من العناصر الأساسية والرئيسية في شرطة دبي لتحسين العمليات وتطوير الخدمات ومكونات الخطط التنفيذية في الإدارات العامة.