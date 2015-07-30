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وصول سفينة الإغاثة الإماراتية إلى ميناء عدن

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وصول سفينة الإغاثة الإماراتية إلى ميناء عدن وصول سفينة الإغاثة الإماراتية إلى ميناء عدن

 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله – وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم مساعدات غذائية وطبية عاجلة للشعب اليمني الشقيق الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء نتيجة الأحداث المؤسفة التي يشهدها اليمن ..وصلت أمس سفينة الإغاثة الإماراتية إلى ميناء عدن بجمهورية اليمن وعلى متنها مواد غذائية وتموينية وذلك لمد يد العون والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق . 

وتأتي السفينة في إطار الجسور الإغاثية الإنسانية البحرية والجوية التي تنفذها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية .
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