مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين أثر انقلاب سيارة اجرة أمام كمين بركة بمركز نجع حمادى .

تلقى اللواء صلاح حسان مدير امن قنا إخطارا بإنقلاب سيارة أجرة بنجع حمادى، وكشفت التحريات انه أثناء سير سيارة أجرة فى طريقها من قنا متجهه إلى نجع حمادى ونتيجة لأختلال عجلة القيادة بيد السائق أدى إلى إنقلابها .

ونتج عن الحادث، مصرع محمد عبداللاه أحمد موجه بالربية والتعليم وإصابة أحمد عبدالشافى عبدالسميع ،و بركات أحمد السعدنى ،و صفاء عمر على نور الدين ، وخالد عبدالمنصف أحمد ،و مرتضى محمود محمد ،و يوسف عبدالحفيظ ،و محمد محمد فكار وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى نجع حمادى العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات .