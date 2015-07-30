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ضبط سائحة اوكرانية حاولت تهريب 142 خرطوشة سجائر بمطار الغردقة‎

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ضبط سائحة اوكرانية حاولت تهريب 142 خرطوشة سجائر بمطار الغردقة‎ ضبط سائحة اوكرانية حاولت تهريب 142 خرطوشة سجائر بمطار الغردقة‎

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولى محاولة تهريب كميات كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها حيث كانت المضبوطات مخباة داخل حقائب سائحة اوكرانيا قادمة من مطار كييف .

واشتبه عبدالتواب سيد محمد وجابر محمد موسى رئيسا قسم مطار الغردقة فى الراكبة التى كانت تنهي اجراءات وصولها وسط الافواج السياحية ونظرا لحالة الارتباك الشديدة التى كانت عليها أثناء تفيش الحقائب الخاصة بها، وعثر بداخلها علي 142 خرطوش من السجائر.

وقرر سلطان صالح مدير الجمارك اتخاذ الاجراءات القانونية ضد السائحة وتحرير محضر ضبط ضد الراكبة وتحويلها إلى الشئون القانونية لاتخاذ اللازم.

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