انتظام حركة المرور بمعظم محاور القاهرة ..وكثافات بمحور العروبة

قال المقدم محمد البنداري مشرف عمليات مرور القاهرة ان معظم شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة شهدت اليوم الخميس شهدت كثافات مرورية متوسطة حيث شهد محور العروبة ونفق الميرغني القادم من صلاح سالم ومتجة للمطار بسبب اعطال السيارات، ومن المطار لكوبرى اكتوبر كثافات مرورية وننصح باتخاذ طريق النصر كبديل عن العروبة شهد أعلى كوبري أكتوبر وبالوصلة المعلقة في الاتجاهين للقادم من مدينة نصر وفي طريقه ميدان رمسيس وعبد المنعم رياض كثافات متوسطة ومتحركة، وننصح بتغير المسار واتخاذ طريق صلاح سالم كبديل جيد عن اكتوبر.

واضاف ان طريق مصر الإسكندرية الزراعي، والطريق الصحراوي عند البوبات بالقرية الذكية كثافات المرورية ومداخل الطريق الزارعي ايضا لقليوب شهدت كثافات متوسطة وسيولة فى الحركة، فيما شهدت مناطق وشوارع وسط البلد وكوبري الجامعة ونفق اﻻزهر وصلاح سالم وعباس وقصر النيل والقصر العيني والدائري حالة من السيولة والكثافات المتحركة.

كما تباطأت حركة السيارات في ميدان عبد المنعم رياض ، وظهرت بعض الكثافات في محيط الميدان ببعض الشوارع المؤدية له، كما شهد شارع رمسيس تكدسًا مروريًا أمام حركة السيارات في الطريق المؤدى إلى مدينة نصر ومصر الجديدة، فيما كثف رجال المرور من تواجدهم بجميع الطرق الرئيسية في محاولة لإعادة الحركة للطريق لإنهاء أي زحام مروري في أي وقت.