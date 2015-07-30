مفاجأة.. بكتيريا الأمعاء قد تكون السبب فى الإصابة بمرض الاكتئاب

يحتوى الجهاز الهضمى لجسم الإنسان على آلاف المليارات من البكتيريا، وتقدر الأبحاث والدراسات وزنها بنحو 900 جرام تقريباً، ويساهم بعضها فى تعزيز عملية الهضم والتحكم فى السعرات الحرارية التى يتم امتصاصها، وكما أنها تساهم فى تنشيط الكثير من الفيتامينات والأنزيمات، وعلى الجانب الآخر يساهم بعضها فى رفع فرص الإصابة بالتوحد والتصلب المتعدد.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كندا أن مرض الاكتئاب قد يكون منشأه من البكتيريا الموجود فى الأمعاء، وذلك حسب التجارب التى أجريت على الفئران.

وأوضح الباحثون أن القلق والضغوط النفسية الشديدة خلال مرحلة الطفولة قد تؤدى إلى حدوث تغيير فى طبيعة وكيمياء البكتيريا داخل الأمعاء، ويجعل بعض الأنواع تنمو ويزداد عددها بشكل أكبر من الأنواع الأخرى، لافتين أن ذلك يؤثر على الصحة النفسية للإنسان ويرفع فرص الإصابة بالاكتئاب والقلق المزمن.

وأضاف الباحثون أن الاستخدام غير المحسوب للمضادات الحيوية يساهم أيضاً فى حدوث خلل ببكتيريا الأمعاء وقد يرفع فرص الإصابة بالاكتئاب، لافتين أن تناول المشروبات الغنية بالبروبيوتك والمكملات الغذائية قد يساهم فى زيادة أعداد البكتيريا المفيدة بالأمعاء.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Nature Communications"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن والعشرين من شهر يوليو الجارى.