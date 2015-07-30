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أهمها ظهور البقع السمراء.. تعرف على أضرار نزول البحر وقت الظهيرة

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أهمها ظهور البقع السمراء.. تعرف على أضرار نزول البحر وقت الظهيرة أهمها ظهور البقع السمراء.. تعرف على أضرار نزول البحر وقت الظهيرة
نزول البحر أو حمامات السباحة فى فصل الصيف من أهم المراسم الخاصة لتغيير الجو لدى المصريين، ونظرا لارتفاع درجات حرارة الجو فقد يتعرض الأشخاص للكثير من المشاكل وأهمها حروق فى الجلد بسبب أشعة الشمس القوية.

ولذلك يجب أن نتعرف على أضرار التعرض لأشعة الشمس ونزول البحر وحمام السباحة وقت الظهيرة؟
>وحول هذا يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الأشخاص يتعرضون للكثير من الأضرار الصحية بسبب تعرضهم لأشعة الشمس القوية أثناء فترة الظهيرة.
>ويتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن التعرض ونزول البحر أو حمامات السابحة أثناء فترة الظهيرة تتسبب فى إصابة الشخص بحروق فى الجلد وتسلخات.

ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث، أنه هناك بعض الأشخاص الذين يضعون مستحضرات التجميل أو العطور على الجلد قبل النزول للماء ويتسبب ذلك فى إصابتهم بالحساسية الضوئية التى تظهر على هيئة مساحات حمراء من الجلد وإحساس بالحرقان وعادة كل هذه الالتهابات تترك آثارا فى صورة بقع سمراء.
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