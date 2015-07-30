لو أم لأول مرة.. حافظى على جلد مولودك ببودرة التلك والمرطبات

كثير من الأمهات تجهل أهمية الاعتناء بصحة جلد طفلها حديث الولادة خاصة لو كانت أم لأول مرة، نظرا لأن جلد الطفل فى تلك المرحلة يكون رقيقا وضعيفا مما يجعل العناية به أمر هام جدا.

يقول الدكتور أمين عامر أستاذ أمراض الجلدية والتجميل والليزر بطب الزقازيق، إن جلد الأطفال حديثى الولادة يحتاج إلى العناية والاهتمام الجيد من الأمهات، نظرا لأن طبيعة جلد الطفل خاصة أول أربعة أسابيع من عمره تكون ضعيفة وعير مكتملة التكوين.

وأضاف أمين أنه يجب على الأمهات الاهتمام بوضع مرطبات الجلد وبودرة التلك لتقليل الحكة بالجلد، كما يجب على الأمهات الاعتناء بجلد طفلها حديث الولادة، ووضعه فى غرفة متوفر بها عوامل التهوية، ودرجة حرارتها رطبة وملائمة لعمر الطفل، لتجنب إصابته بحدوث انسداد جزئى بالغدة العرقية "الحمونيل".

وتابع أستاذ أمراض الجلدية أنه يجب على الأمهات أيضا توخى الحذر قبل وضع أى دهانات لطفلها حديث الولادة، لتفادى تعرض جلد الطفل للمضاعفات.