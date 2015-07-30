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مقتل 5 عناصر من القاعدة فى غارة لطائرة بدون طيار فى اليمن

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مقتل 5 عناصر من القاعدة فى غارة لطائرة بدون طيار فى اليمن مقتل 5 عناصر من القاعدة فى غارة لطائرة بدون طيار فى اليمن
أفاد مسؤول حكومى لوكالة فرانس برس أن خمسة عناصر مفترضين من تنظيم القاعدة من بينهم قيادي، قتلوا ليل الأربعاء الخميس فى غارة لطائرة بدون طيار يرجح أنها أميركية فوق جنوب اليمن.

وأوضح المسؤول أن الغارة "دمرت سيارة تابعة لعناصر القاعدة قادمة من مدينة المكلا التى يسيطرون عليها وعند وصولها إلى وادى ضيقة بلدة المحفد محافظة ابين"، وأضاف أن الغارة "أدت الى مقتل القيادى المتوسط ابو أحمد الكازمى وأربعة من مرافقيه".

وتتواصل غارات الطائرات بدون طيار التى تشنها الولايات المتحدة منذ سنوات فى اليمن رغم النزاع بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس فى المنفى عبدربه منصور هادي، وكان تنظيم قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب اقر فى منتصف يونيو بمقتل زعيمه فى اليمن ناصر الوحيشي، الرجل الثانى فى التنظيم، فى غارة لطائرة اميركية من دون طيار.

وقتل مسؤولان آخران من التنظيم فى اليمن فى ابريل، واستفاد التنظيم من ضعف السلطة المركزية فى اليمن ومن طبيعة البلاد الجغرافية والقبلية اضافة إلى الاحتجاجات ضد الرئيس السابق على عبدالله صالح واخيرا من النزاع الجارى حاليا، لتوسيع انتشاره فى البلاد.
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