القضاء الأمريكي يتهم شرطي بقتل رجل «أسود»

ونقل راديو (سوا) الأمريكى، اليوم الخميس، عن المدعى العام جوزف ديتيرز المكلف بالقضية خلال مؤتمر صحفى قوله “إن تصرف الشرطي لم يكن له معنى، وأنه كان مدفوعا بالغضب”، مشيرا إلى أن الشرطى “لم يكن يتعامل مع شخص مطلوب فى جريمة قتل، ولم يكن يتعامل مع شخص يقود سيارة من دون لوحة تسجيل”.

وأكد المدعى العام أن تصرف الشرطى كان خاطئا بالكامل لأنه أطلق النار على السائق ما إن لاذ بالفرار، مشددا على أن (الشرطى) كان يجب عليه أن يدعه يهرب لا أن يرديه قتيلا. وقال “إذا فر دعه يذهب. ليس عليك أن تطلق عليه رصاصة في الرأس”.

وأضاف المدعى العام “لا يمكن أن تصدقوا السرعة التى أخرج فيها (الشرطى) مسدسه وأطلق النار على رأسه. ربما إنها ثانية واحدة.. هذا غير معقول ولا معنى له بالمرة”.

وعرض المدعى العام شريط الفيديو الذى التقطته الكاميرا للواقعة.

و كان الشرطى راى تينسينج البالغ من العمر 25 عاما قتل سام دوبوز البالغ من العمر 43 عاما في 19 يوليو الجارى وفى بادئ الأمر قال الشرطى للمحققين إنه أطلق النار على ضحيته بعدما حاول الأخير صدمه، إلا أن كاميرا الشرطى أثبتت أن الأخير لم يكن أبدا عرضة للخطر.

وتأتى هذه القضية فى وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تصاعدا للتوتر العرقى فى أعقاب سلسلة حوادث قُتل خلالها أميركيون سود على أيدى رجال شرطة بيض فى ظروف مثيرة للجدل.