اليوم.. أولى جلسات محاكمة «برديس وشاكيرا» للتحريض على الفسق والفجور

تنظر محكمة جنح العجوزة، محاكمة الراقصتين «شاكيرا» بطلة كليب «الفلفل والكمون»، و«برديس» بطلة كليب «يا واد يا تقيل»، في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للعري من خلال تقديم كليبات خادشة للحياء.

كانت النيابة قد تلقت العديد من البلاغات تتهم الراقصتين بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للأعمال المنافية من خلال كليبات فاضحة، وأنهما أساءتا إلى صورة المرأة المصرية في الخارج.

وفحص المستشار أحمد دبوس، رئيس نيابة العجوزة، تحريات الأجهزة الأمنية التي وردت بحق المتهمتين وأقوالهما، إضافة إلى أقوال مقدم البلاغات ضدهما، وانتهت التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة الجنح.

أكدت تحريات الإدارة العامة للآداب، أن الراقصتين تظهران في كليبات مخلة بالآداب وتقدمان رقصات عارية مليئة بالإيحاءات الجنسية، وأضافت أن ما تقدمانه ليس فنًا وإنما هو تحريض صريح على الفسق والفجور، وأنهما أساءتا إلى صورة المرأة المصرية في الخارج، وتم ضبط المتهمتين بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما.