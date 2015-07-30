أخبار عاجلة

فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كان نفسي أجسد السيرة الذاتية للفنانة الكبيرة شادية لكنها رفضت -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... ضرب الأهل محبة بس " مبيتنسيش" -
شيري ستوديو - دويتو عالمي " شيرين عبد الوهاب "و " بلقيس " ...أغنية " ما شربتش من نيلها" -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحكم اليوم على أمريكية متهمة بممارسة الدعارة بالمعادى

Google+ Print
الحكم اليوم على أمريكية متهمة بممارسة الدعارة بالمعادى الحكم اليوم على أمريكية متهمة بممارسة الدعارة بالمعادى
تصدر، اليوم، محكمة جنح المعادى برئاسة المستشار وليد رشدى حكمها على فتاة أمريكية الجنسية متهمة باستقطاب راغبى المتعة الحرام عبر الإنترنت وممارسة الرذيلة معهم مقابل حصولها على مبالغ مالية.

وردت معلومات إلى اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة العامة لمباحث الآداب تفيد إعلان فتاة أمريكية الجنسية رغبتها فى ممارسة الجنس مقابل 800 جنيه مصرى فى الساعة الواحدة وإعلان تواجدها فى القاهرة على 10 مواقع إباحية.

وتوصلت تحريات العقيد إبراهيم الطويل، إلى صحة المعلومات وأضافت أن الفتاة البالغة من العمر 26 سنة يتم الاتفاق معها عن طريق أرقام الهاتف الموجودة على المواقع وبرامج المحادثات مع زبائنها.

وبعد تحديد مكان الفتاة داهمتها قوة برئاسة العقيد أحمد طاهر وضبطتها متلبسة بممارسة الرذيلة مع شاب مقابل 800 جنيه داخل شقة مفروشة بالمعادى.

وتحفظت القوة الأمنية من داخل الشقة على عملات مالية مختلفة ومنشطات جنسية للرجال والسيدات وأوقية ذكرية وهاتفين محمولين والملابس الداخلية والخارجية للمتهمة.

وبمواجهتها قالت المتهمة إنها متواجدة فى منذ 3 أعوام دون تجديد إقامة، واعترفت بممارسة الدعارة مع الرجال لاحتياجها إلى المال ولا تملك إقامة شرعية داخل البلاد منذ فترة طويلة، وقد تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة وباشرت النيابة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك