الحكم اليوم على أمريكية متهمة بممارسة الدعارة بالمعادى

تصدر، اليوم، محكمة جنح المعادى برئاسة المستشار وليد رشدى حكمها على فتاة أمريكية الجنسية متهمة باستقطاب راغبى المتعة الحرام عبر شبكة الإنترنت وممارسة الرذيلة معهم مقابل حصولها على مبالغ مالية.

وردت معلومات إلى اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة العامة لمباحث الآداب تفيد إعلان فتاة أمريكية الجنسية رغبتها فى ممارسة الجنس مقابل 800 جنيه مصرى فى الساعة الواحدة وإعلان تواجدها فى القاهرة على 10 مواقع إباحية.

وتوصلت تحريات العقيد إبراهيم الطويل، إلى صحة المعلومات وأضافت أن الفتاة البالغة من العمر 26 سنة يتم الاتفاق معها عن طريق أرقام الهاتف الموجودة على المواقع وبرامج المحادثات مع زبائنها.

وبعد تحديد مكان الفتاة داهمتها قوة برئاسة العقيد أحمد طاهر وضبطتها متلبسة بممارسة الرذيلة مع شاب مقابل 800 جنيه داخل شقة مفروشة بالمعادى.

وتحفظت القوة الأمنية من داخل الشقة على عملات مالية مختلفة ومنشطات جنسية للرجال والسيدات وأوقية ذكرية وهاتفين محمولين والملابس الداخلية والخارجية للمتهمة.

وبمواجهتها قالت المتهمة إنها متواجدة فى مصر منذ 3 أعوام دون تجديد إقامة، واعترفت بممارسة الدعارة مع الرجال لاحتياجها إلى المال ولا تملك إقامة شرعية داخل البلاد منذ فترة طويلة، وقد تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة وباشرت النيابة التحقيق .