شرطة النقل تضبط 28 بندقية داخل قطار فى قنا

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط 28 بندقية خرطوش عيار 12مم داخل أحد القطارات المتوقفة برصيف محطة سكك حديد قنا.إعلان - Ads إعلان - Ads
بدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا بالمرور داخل القطار رقم 992 (القاهرة/الأقصر) لملاحظة الحالة الأمنية، وبتفتيش وتعقيم القطار لضبط المخالفات، حيث لاحظوا وجود كرتونتين أعلى "الرف"، لم يستدل عن مالكهما وبفحصهما عُثر بداخلهما على28 بندقية خرطوش عيار 12مم صينى الصنع .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. جارى تكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها.